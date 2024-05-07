مشاركة سورية في بطولة اليوم الواحد لأم الألعاب

تشرين- هيفاء الإبراهيم:

مشاركة خارجية مهمة لقوانا من بوابة بطولة الدوري الماسي العالمي لألعاب القوى يوم الخميس المقبل في قطر، وعن هذه المشاركة تحدث لـ(تشرين) سليمان حويلة رئيس اتحاد ألعاب القوى، حيث قال: إن مشاركة اللاعبة غفران محمد لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى في بطولة اليوم الواحد للرجال و السيدات لمسابقات ألعاب القوى، و التي تقام منافساتها يوم الخميس المقبل في قطر، لها أهمية كبيرة في تعزيز الثقة بلاعبينا و بإمكاناتهم الرياضية و في تمتين حلقات التواصل الرياضي الخارجي و تفعيل حيويتها من خلال المشاركة في هذه البطولة، ولاسيما من بوابة بطولة الدوري الماسي، حيث ستقام بطولة اليوم الواحد لمسابقات ألعاب القوى بمشاركة الدول العربية على هامش بطولة الدوري الماسي العالمي لأم الألعاب.

وتابع حويلة، ومن المتوقع أن تكون هذه البطولة على مستوى فني عال كونها تضم نخبة مميزة من أبطال وبطلات هذه اللعبة لفئة الرجال والسيدات من الدول العربية المشاركة، ما يجعل مشاركتنا في منافساتها فرصة جيدة لإثبات حضورنا و تميزنا على الصعيد الدولي، وفي الوقت نفسه هي محطة اختبارية و تحفيزية استعداداً للاستحقاقات الكبيرة القادمة، كما نوه حويلة بأن هذه المشاركة الخارجية لنا تعدّ الثالثة لهذا العام بعد مشاركتنا مؤخراً في بطولة آسيا لفئة تحت ٢٠ عاماً للشباب والشابات في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، و أيضاً مشاركتنا في بطولة غرب آسيا لمنتخب الرجال والسيدات في العراق.

وختم حويلة، ستشارك في هذه البطولة لاعبتنا غفران محمد بمسابقة الـ٤٠٠م جري، وهي حالياً تقيم في مصر وتتابع تدريباتها هناك، نتمنى لها التوفيق والنجاح.