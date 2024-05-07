اتحاد الكتاب العرب في سورية ينعى رئيس الاتحاد الأسبق الدكتور نضال الصالح

دمشق- لمى بدران

نعى اتحاد الكتاب العرب في سورية رحيل القاص والناقد والأستاذ الجامعي الدكتور نضال الصالح (1957 – 2024) رئيس اتحاد الكتّاب العرب الأسبق بعد صراع مرير مع المرض، وقد عرف عن الدكتور نضال الصالح اهتمامه بالنقد الأدبي الحديث وإغناؤه للمشهد الثقافي السوري والعربي، كما عرف بمساهماته الأدبية والثقافية في العديد من المؤتمرات العلمية والأدبية داخل سورية وخارجها، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات السورية والعربية، وتشهد المكتبة الأدبية بالكثير من إبداعاته القصصية والروائية والنقدية يذكر منها: جمر الموتى وطائر الجهات المخاتلة والمغامرة الثانية، و دراسات في الرواية العربية وغيرها.

ولأنه كان ابن الأرض والمتعلّق بها والعاشق لفلسطين وأدبائها فقد آثر أن يخصّها ب(نشيد الزيتون قضية الأرض في الرواية الفلسطينية)، ولأنه كان الأشدّ تعلّقا بمدينته حلب وتراثها وثقافتها فقد آثر العودة إلى حضنها بعد سنوات غياب عنها، ليراها في انتظاره وهي ترسل جدائل تاريخها بساطا أخضرَ لترقص أصابع إبداعه على بياضها، فكتب وكتب وكتب، ولم يرتوِ قلبه من جنائن سحرها إلا بعد احتضان ترابها لطهر جسده الذابل في حبها الأشهب.

وبرحيله يخسر المشهد الثقافي في سورية والوطن العربي أحد أعمدة النقد الأدبي الحديث تاركاً إرثاً إبداعياً متميّزاً لن ينسى دارسو الأدب القادمون ما تركه من أثر إبداعيّ وراءه.