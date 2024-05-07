مقتل رجل وإصابة زوجته في ريف الحسكة الغربي

الحسكة – خليل اقطيني:

وقعت في ريف الحسكة الغربي فجر اليوم، جريمة قتل جديدة ذهب ضحيتها رجل وإصابة زوجته بجروح.

وذكر الطبيب الشرعي في الحسكة الدكتور محمد سعيد شلاش أن أهالي قرية السبع حمايل التابعة لبلدة التوينة غربي مدينة الحسكة، عثروا صباح اليوم على أحد سكان القرية مقتولاً وزوجته مصابة.

مبيناً أنه بعد الكشف على موقع الحادث والجثة، تبين أن الرجل القتيل يدعى “جدعان حسن الرديني” تولد 1964.

وأوضح شلاش أن الرجل قتل داخل منزله في قرية السبع حمايل التابعة لبلدة التوينة غربي الحسكة، فجر اليوم الثلاثاء، بثلاث طلقات من بندقية آلية، من مسافة قريبة لا تتجاوز الــ 3 أمتار .

مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الجريمة.

وكان الأهالي في ريف بلدة الدرباسية شمال الحسكة عثروا منذ يومين على جثة امرأة في العقد الرابع من العمر مقتولة ذبحاً بأداة حادة.

كما أدت الظروف الجوية السائدة في المحافظة إلى وفاة الفتى ماهر أحمد محمد سعيد، 16 عاماً، نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية في قرية الشور بريف بلدة أبو راسين شمالي الحسكة.