حماة تتصدر بطولة الجمهورية بالشطرنج

تشرين- مرهف هرموش:

أسفرت بطولة الجمهورية بالشطرنج التي اختتمت في محافظة اللاذقية عن فوز محافظة حماة بالترتيب العام عن الفئات العمرية من ٦سنوات وحتى ٢٠ سنة وسط مشاركة كبيرة.

الحكم الدولي علي الخطيب أشار في تصريح لـ”تشرين” أن البطولة أقيمت وفق النظام السويسري من سبع جولات وبزمن قدره 70 دقيقة مع إضافة 30 ثانية اعتباراً من النقلة الأولى.

وأضاف الخطيب أن البطولة شهدت جولات قوية بين اللاعبين كان الحسم فيها في النقلات الأخيرة وقد حصدت محافظة حماة ٦ ميداليات ذهبية وفضيتين وأربع برونزيات لتتصدر الترتيب العام بينما حلّ في المركز الثاني فريق محافظة اللاذقية بـ٥ ذهبيات وثماني فضيات وسبع برونزيات وفي المركز الثالث فريق محافظة طرطوس بـ٤ ذهبيات وبرونزيتين.

وبين الحكم الدولي أن اللاعبين الذين مثلوا محافظة حماة في البطولة كانوا من أندية سلمية وتلدرة ومحردة علماً أن هذه الأندية منبع للاعبي وأبطال الشطرنج عبر تاريخ اللعبة في سورية وقد تألق لاعبو نادي سلمية وخصوصاً اللاعب جاد فطوم الذي حقق النقاط الكاملة في البطولة وهو لاعب واعد وله مستقبل كبير في اللعبة.