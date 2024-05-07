فعاليات ثقافية وفنية ورياضية واقتصادية من العالم الإسلامي يتوجهون إلى روسيا للمشاركة بـ«منتدى قازان 2024»

تشرين:

تنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان» في الفترة ما بين 14 و 19 أيار الحالي حيث من المقرر أن يشمل مئات الفعاليات من ضمنها عرض الأفضل من صناعة الأزياء وفن الطهو والرياضة والفنون الإسلامية العالمية.

ستجمع فعليات الذكرى السنوية لمنتدى قازان ضيوفاً وخبراء يمثلون أكثر من 80 دولة، من دول منظمة التعاون الإسلامي.

وسيضم البرنامج واسع النطاق الذي سيقام المهرجان في 18 الشهر فعاليات ثقافية خاصة، من بينها ما يلي: التعرف على الاتجاهات المعاصرة في صناعة الأزياء الإسلامية وفرص الترويج لها في مختلف البلدان في إطار مهرجان «يوم الموضة الإسلامية» «Modest Fashion Day»، يتضمن برنامج المهرجان عروضاً لمصممي الأزياء الإسلامية من روسيا، ودول رابطة الدول المستقلة، وجنوب شرق آسيا، كما من المخطط عقد الجلسات للخبراء الرامية إلى مناقشة آفاق وتحديات صناعة الأزياء الإسلامية الحديثة من نواحي إقامة الاتصالات، وتطوير الأعمال، وبناء الحوار بين الثقافات.

كما أنه من المقرر عقد البطولة الدولية للطهاة الشباب من البلدان الإسلامية، التي تحمل اسم يونس أحمد زيانوف 2024، وسيبحثون المشاركون فيها إمكانات جديدة للطهو الحلال، وسيتنافسون من أجل لقب أفضل طاه، من بين مشاركي البطولة أبرز الطهاة العالميين، الذين سيحولون ثقافة الطبخ إلى الفن الشامل، وسيتمكن ضيوف المنتدى من التعرف على فنون الطهو الراقية، وكذلك تذوق الأكلات الحلال من مختلف أرجاء العالم.

وفق لجدول فعاليات المنتدى، ستقام البطولة خلال يومي 15 و17، بينما سينعقد عرض المأكولات من الدول الإسلامية في 18 و19.

ومن بين الفعاليات الثقافية أيضاً تنظيم الرحلة السياحية إلى مدينة بولجار القديمة، التي تسمى «بمكة الشمالية»، وتمثل موقعاً تاريخياً ومعمارياً للتراث العالمي لـ«يونسكو»، وأقصى مركز شمالي للثقافة الإسلامية.

ومن الأحداث ذات الأهمية البالغة لمنتدى قازان هو المعرض الأكبر في روسيا «Russia Halal Expo»، الذي يمثل منصةً لإقامة العلاقات التجارية وبناء التعاون الدولي، سينعقد المعرض على مساحة 30 ألف متر مربع في مركز معارض قازان، يهدف المعرض إلى ترويج وتطوير المشاريع التجارية، وستتوفر في المعرض منتجات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى منصات شركات التمويل الإسلامي والهندسة الميكانيكية، من المقرر أن تُقدم الدول الإسلامية والمناطق الفيدرالية الروسية منصاتها، التي ستعرض إمكاناتها الاستثمارية وإنجازاتها في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الإسلامي والتعاون الدولي، علاوة على ذلك، سيتم في المعرض تمثيل الشركات الحكومية، والبنوك الكبرى، والمؤسسات المالية، والشركات العالمية، م يتيح فرصاً لإيجاد شركاء دوليين جدد ودخول الأسواق العالمية.

ولأول مرة، سيستضيف منتدى قازان المعرض العقاري لسوق العقارات الدولية «International property market»، الذي تبلغ مساحته 15 ألف متر مربع، سيمكن المعرض المطورين والمهندسين المعماريين والمستثمرين والمؤسسات المالية والشركات المتعددة من عرض إمكاناتهم وخدماتهم في مجال العقارات والبناء والتصميم والتخطيط الحضري.

من بين المشاركين في هذا المعرض شركات مختلفة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق آسيا وآسيا الوسطى. يهدف المعرض إلى تقديم أحدث الحلول للأعمال، والتقنيات المتقدمة، وإمكانات التصميم التعاوني، والخبرات من البلدان المختلفة. وسيوفر المعرض فرصةً لمعرفة المزيد عن سوق البناء والعقارات الدولي، واتجاهات تطوير الصناعة، وإقامة الاتصالات التجارية الفعالة.

كما سيكون بإمكان ضيوف المنتدى شراء المنتجات المعروضة، حيث سيفتتح في منتدى قازان أكبر معرض دولي لصناعة الحلال في روسيا — «Kazan Halal Market»، الذي يمثل فضاء مريحاً للزيارات العائلية والتسوق، وستُباع فيه المنتجات الحلال، ومستحضرات التجميل، والملابس، والأدوات، والإكسسوارات، والسلع المنزلية.

ومن المثير للاهتمام أنه ستنعقد في إطار المنتدى بطولة «Kazan Hockey Cup»، التي تُنظمها منظمة تنمية الهوكي في الدول الإسلامية، من المخطط إجراء مباراة الهوكي النهائية في 15 ايار، وسيتم إنشاء منظمة تطوير الهوكي في الدول الإسلامية ومن بين أهدافها الرئيسة تطوير التعاون المتبادل بين مواطني مختلف البلدان، والتبادل الثقافي، وترويج الرياضة.

وينطوي المنتدى على الفعاليات الرامية إلى الجمهور من الإناث، اللاتي يشكلن جزءاً ملحوظاً من ضيوفه. من بين هذه الفعاليات مسابقات الطهو وعروض الأزياء الإسلامية، وكذلك مسار الجلسات “من وجهة نظر المرأة”، الذي سيجمع متحدثين أجانب مشهورين من حوالي 80 دولة.

ومن المقرر أيضاً المشاركة في المسار كل من: رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة «بريكس» بورنيما أناند «الهند»، رئيسة رابطة المرأة الأفريقية، عمدة أفانلوم ميانج إيبسي نوا مراي أنجيل «الكاميرون» المؤسسة والمديرة الإبداعية للعلامة التجارية «كنزي» رغدة تريم «الإمارات العربية المتحدة»، وسميرة معتوق – مالكة ورئيسة مجلس إدارة دار سميرة معتوق «الإمارات العربية المتحدة – لبنان» وغيرهم من المتحدثين البارزين.

وستدور مناقشة الخبراء حول الموضوعات التالية: «دور المرأة في السياسة»، و«القيم الروحية العائلية التقليدية – مورد التنمية الاقتصادية»، و«قصة النجاح: تجربة شخصية»، و«الأزياء الإسلامية: خصائص وطنية وإكسسوارات»، و”المرأة من أجل المجتمع الصحي: أفكار ومشاريع وتقنيات متقدمة توحد البلدان».

كما يحتوي البرنامج الثقافي للمنتدى على زيارة مواقع التراث العالمي لـ«يونسكو»، بما في ذلك مجمع المتاحف التاريخية والمعمارية والفنية «كرملين قازان»، التي يقع فيها مسجد كول شريف الفريد، و«المدينة-الجزيرة سفياجسك»، بالإضافة إلى المتاحف والمعارض والمسارح الأخرى.

ويضم برنامج المنتدى عقد مؤتمر «دور التراث الثقافي العالمي لـ«يونسكو» في التنمية المستدامة للمناطق»، واجتماعاً لمجموعة الرؤية الإستراتيجية «روسيا – العالم الإسلامي».