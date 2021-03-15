منح لعدد من المزارعين في حمص

حمص – إسماعيل عبد الحي

أكد المهندس محمد نزيه الرفاعي مدير الزراعة في حمص على توزيع المرحلة الرابعة من شبكات الري بالتنقيط لمساحة 300 متر مربع مع بذار خضار شتوية وصيفية وبواقع 1500 مستفيد من قرى القصير وتلدو وتلكلخ, وبذلك يكون تم توزيع 700 حصة لقرى المحافظة, منوهاً بأنه تم تقديم منح لصغار الحائزين من المزارعين لإنتاج شتول الخضار ضمن أنفاق بلاستيكية, وتتضمن المنحة تقديم نفق بلاستيكي مع خزان ماء ومستلزمات شبكة مياه إضافة إلى بذور ومضخة وصوانٍ فلينية مع تورب لإنتاج الشتول, وذلك بالتعاون مع منظمة «فاو», وتشمل المنحة 15 مستفيداً فقط ليبلغ إجمالي المستفيدين على مستوى المحافظة 150 مستفيداً.

وعن منحة الأعلاف قال الرفاعي: تضم المنحة تقديم 500 كيلو غرام من علف الأبقار لكل مستفيد, وتتم بالتعاون مع منظمة الفاو واستهدفت مركز حمص وناحية شين، والمخرم, وناحية مهين, وتشمل 1600 مستفيد, ويتم العمل حالياً على تنفيذها.