80 مشروعاً في معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية

اللاذقية - يوسف علي

تحتضن محافظة اللاذقية معرض التسوق الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام حالياً في فندق ألمى بمدينة اللاذقية، حيث بلغ عدد المشاريع 80 مشروعاً من مختلف المحافظات في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية بما يسهم في توسيع حجم السوق المتاح أمام أصحاب هذه المشروعات.

وأوضحت مديرة فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية كنانة عدرة لـ«تشرين» أنّ أجنحة المعرض تتضمن منتجات تعبر عن عراقة وتراث كل محافظة عبر الصناعات اليدوية والمنتجات النسيجية والغذائية، مشيرة إلى أن دعم وتطوير هذه المشاريع يأتيان ضمن أهداف الهيئة التنموية وتنفيذها لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بأهمية دعم المشروعات في ظل الحصار الجائر على البلاد.

وأضافت عدرة: تتحمل الهيئة كل التكاليف من إقامة ونقل وغيرها من مستلزمات الدعم اللوجستي بهدف دعم ومساندة وترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي أهمية المهرجان باعتباره يشكل جسر التواصل المباشر مع المستهلك من دون حلقات وساطة, إذ يبلغ الحسم من 20 إلى 30% لصالح المستهلك وجميع أصحاب المشروعات يجتمعون تحت منصة واحدة يتبادلون الخبرات ويعقدون الصفقات والتشبيك مع منتجات مكملة ومتممة لمنتجاتهم, وهذا يسهم كلّه في دعم الاقتصاد الوطني وإعادة دوران عجلة الإنتاج وخصوصاً خلال فترة التعافي التي تعيشها سورية.

وخلال جولة لـ«تشرين» في أجنحة المعرض التقت المهندس بدر يوسف صاحب منشأة لإنتاج العسل الذي قال: هذه أول مشاركة لي مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قدمت لنا كل التسهيلات من تأمين جناح عرض وإقامة, إضافة إلى الترويج الذي ساعدنا في عرض منتجاتنا من العسل البلدي الطبيعي، وتأمين زبائن جدد، وقنوات جديدة للتصريف، والتشبيك والتعامل مع بقية المشروعات المشاركة في المعرض، والتعرف على الخبرات وعلى أشكال وأساليب التسويق.

بدوره، قال مندوب شركة لصناعة المعكرونة في حلب عدنان ديبو: هدفنا هو دعم المستهلك بأسعار مخفضة ودخول منتجات شركتنا إلى كل المحافظات، والترويج لمنتجاتها التي تباع بسعر مخفض عن الأسواق بفارق ملحوظ، بما ينعكس إيجاباً على توفير المواد. بينما قال مندوب شركة لصناعة الألبسة الجاهزة من حماة عماد حنتير: مشاركتي في المعرض هي الأولى, حيث تلقى منتجاتنا رواجاً من المستهلكين.

من جهته أعرب فراس مغموغة مندوب شركة لصناعة الألبسة الجاهزة أيضاً عن شكره للهيئة على تقديم الدعم لمنتجات الشركة والتعريف بها بما يسهم بتحسين الواقع المعيشي للأسر المنتجة .

وأكد عدد من المواطنين لـ«تشرين» أنهم اشتروا مواد غذائية وغيرها بسعر أقل من السوق بنحو 25%, إضافة إلى العروض الخاصة التي تقدم خلال أيام المهرجان، منوهين بتنوع المنتجات الموجودة في أجنحة المعرض.

من جهة ثانية وقعت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بالمدير العام إيهاب إسمندر والمؤسسة العامة للتأهيل والتدريب البحري ممثلة بالمدير العام المهندس محمد أحمد، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة والتعاون في مجال التدريب المهني والبحري وبناء علاقة تشاركية استثمارية للاستفادة من المستلزمات المادية والبشرية والتدريبية المتوافرة للتدريب والتأهيل لخدمة قطاع المشروعات، وتوظيف طاقات الشباب في جميع المهن والحرف وتهيئة كوادر ذات خبرات فنية ومنتجات منافسة.

ويأتي التعاون في مجال توفير الإمكانات والموارد التي من شأنها المساهمة في توفير فرص عمل، ودعم المشاريع التنموية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعادة الإعمار وفق أسس ومعايير علمية.