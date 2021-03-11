زيارة تدريبية للأدلّاء السياحيين في حلب إلى تدمر

تدمر- تشرين

نظمت مديرية سياحة حلب اليوم زيارة تدريبية علمية للمشاركين بدورة الأدلاء السياحيين الجدد إلى مدينة تدمر الأثرية بهدف تعزيز ثقافتهم وخبرتهم في الدلالة السياحية.

وقالت رئيسة دائرة الخدمات والمؤسسات السياحية في مديرية سياحة حلب المهندسة بهاء بلش التي رافقت المشاركين بزيارتهم أن الهدف من هذه الزيارات التدريب العملي للأدلاء السياحيين الجدد الذين يعدون سفراء أمام المجموعات السياحية من أجل رفد السياحة السورية بالكوادر والكفاءات المطلوبة لمواكبة حالة التعافي التي يشهدها القطاع السياحي، مشيرة إلى ضرورة ترميم كوادر الدلالة السياحية وتمكينهم من معلومات يستطيعون من خلالها نقل الصورة الحقيقية لإظهار وجه سورية الحضاري والثقافي والسياحي.

وبيّن المتدرب محمد خواتمة باحث في التراث المادي واللامادي أن ما تعرضت له آثار تدمر العريقة من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي لمحاولات تخريب تاريخ المدينة الإنساني سيبقى شاهداً أمام المجموعات السياحية عن مدى الإجرام الذي ارتكب بحق الإنسانية جمعاء.

وعبّر المتدرب بسام دواليبي عن سعادته الغامرة بزيارته ومشاهدته تلك الصروح التاريخية التي تمتاز بفن معماري أخاذ لكنه أبدى حزنه الشديد على التدمير الممنهج الذي ارتكبه تنظيم (داعش) الإرهابي لأبرز المعالم الأثرية لافتاً إلى أهمية هذه الزيارات الميدانية للمواقع السياحية التي تسهم في صقل المعلومات النظرية للدليل السياحي.

ورأت المتدربة سارة أوبري أن تسويق المواقع الأثرية والسياحية بطريقة صحيحة يتطلب إلمام الدليل السياحي بكل المعلومات خاصة عن تاريخنا الغني بالتراث الإنساني، داعية المنظمات الدولية المختصة بالآثار إلى المساهمة في إعادة تلك الصروح التاريخية التي دمرها تنظيم (داعش) الإرهابي إلى ما كانت عليه في السابق.