المخابز المتنقلة.. إجراء مؤقت لا يمكن زيادة عددها حالياً

حسام قره باش

تشكل المخابز المتنقلة حالة إسعافية تعتمدها الشركة السورية للمخابز لتأمين احتياجات بعض المناطق من الرغيف بشكل دائم دون انقطاع.

وفي هذا السياق أوضح مدير فرع الشركة السورية للمخابز في ريف دمشق مؤيد الرفاعي في تصريحه لـ «تشرين» أن هذا النوع من المخابز تنتجه السورية للمخابز من خلال الوحدة الاقتصادية المصنعة لها والتي تقوم بتجهيزها على عربات لسهولة تنقلها وتواجدها الجغرافي في المنطقة التي يتقرر تزويدها بهذه الأفران وتكون خطوط الإنتاج فيها على قسمين أحدها بقطعة واحدة أو قطعتين من جهة تصنيع وإنتاج الرغيف.

وبيّٓن الرفاعي أن المخابز المتنقلة تمثل حالة مؤقتة اعتمدتها الشركة السورية للمخابز كطوارئ تشغيلية لإنتاج رغيف الخبز في المناطق التي تم تحريرها أو تلك التي توقفت فيها الأفران عن الخدمة لسبب ما كالصيانة أو الأعطال الفنية .

وأضاف : تتوزع ثلاثة مخابز متنقلة في محافظة ريف دمشق أحدها في منطقة دوما ويعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 6 أطنان دقيق يومياً على مدار 24 ساعة ريثما يتم تجهيز المخبز الٱلي فيها بشكل كامل .

فيما يتواجد مخبز متنقل آخر في منطقة يلدا تبلغ مخصصاته 4 أطنان دقيق يومياً ويعمل لأكثر من 15 ساعة بخط إنتاج القطعتين وينتج الخبز صغير الحجم مبيناً حالة الازدحام على هذا المخبز بسبب توافد الأهالي عليه من التجمعات السكانية القريبة وكون هذه المخابز تتميز ببطء العمل والإنتاج حيث يستغرق الطن الواحد من الدقيق حوالي الأربع ساعات.

وهناك مخبز متنقل في منطقة التواني وضع في الخدمة كبديل عن المخبز الخاص الذي كان فيها وجرى ترقين قيده بقرار وزاري وتوقفه عن العمل بشكل نهائي لمخالفاته المتكررة حيث يعمل مخبز التواني المتنقل بطاقة إنتاجية لمدة 8 ساعات بمخصصاته المحددة له 2 طن دقيق يومياً ويؤمن الخبز للمنطقة بشكل انسيابي دون عراقيل تذكر.

وحول التوسع في اعتماد هذا النوع من الأفران في عدة مناطق كحل مؤقت والاستغناء عن دور المعتمدين في توزيع الخبز أكد الرفاعي أنه من غير الممكن في الوقت الحالي زيادة أعدادها وتوزيعها الجغرافي ما لم تدعُ الضرورة القصوى لذلك عدا عن الصعوبات البالغة التي تعترض العمل في هذه المخابز والتي لا نجدها في المخابز الثابتة كالمعاناة التي نلحظها في ضيق المكان وظروف العمل الصعبة والتأثر بالظروف الجوية كالحر والبرد وإنما اعتمادنا عليها يبقى كإجراء طارئ واضطراري وبديل مؤقت للمخابز المستقرة ريثما تجهز .

من جهة ثانية أوضح المشرف على مخبز التواني المتنقل مهند حمد أن المخبز يعمل وفق ما هو مخطط له والوضع جيد من ناحية تأمين مستلزمات إنتاج الرغيف ويغطي منطقة التواني بالبيع المباشر من الخبز ويكفيها دون أي حالات ازدحام إلا فيما ندر علماً أن المخبز يعمل بخط إنتاج قطعة واحدة وقيامنا بتركيب أجهزة لتسريع عمل آلاته مثل ( القطاعة وغرفة التخمير وبيت النار ) مشيراً إلى الصعوبات بكون المخابز المتنقلة صغيرة ومكشوفة تختلف عن الأفران المغلقة والكبيرة وتتأثرا بالعوامل المناخية.