قبلان: التمسك بالمقاومة السبيل لتحرير الأراضي العربية المحتلة

جدد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، اليوم، الشيخ عبد الأمير قبلان التأكيد على أن الجولان المحتل أرض سورية وعلى التمسك بالمقاومة لتحرير الأراضي المحتلة من العدو الإسرائيلي.

وشدد قبلان على أن القدس والجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر كما كل فلسطين هي أرض عربية محتلة ولن تكون إسرائيلية مهما طال الاحتلال لأنها محكومة بالحرية والتحرر من رجس الاحتلال ولا سبيل لتحرير أرضنا إلا بالمقاومة.

وطالب قبلان بالتمسك بالمعادلة الثلاثية «المقاومة والشعب والجيش» التي حمت لبنان وكانت ولا تزال أفضل رد على التهديدات الصهيونية والضغوط الأمريكية لمحاصرة محور المقاومة.

«سانا»