تخفيض كميات البنزين بنسبة 15 بالمئة والمازوت 20 بالمئة

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 بالمئة وكميات المازوت بنسبة 20 بالمئة لحين وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أنه “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا قامت وزارة النفط قبل أيام بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 بالمئة وكميات المازوت بنسبة 20 بالمئة لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يأتي هذا الإجراء المؤقت بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوافر وفق أفضل شكل ممكن.