السويداء .. أصحاب مداجن يطالبون بتسهيلات مالية لاستكمال التراخيص

السويداء - طلال الكفيري

لا تزال الغرامات المالية المفروضة على أصحاب المداجن, ولاسيما الذين لم يُكملوا إجراءات التراخيص الخاصة بمنشآتهم، تشكل هاجساً مقلقاً لهم، خاصة وحسبما أشار عدداً منهم لـ«تشرين» أن هذه الغرامات قد تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة، وربما أكثر من ذلك لكونها متعلقة بمساحة البناء، والبالغة ٥٠٠٠ ليرة على كل متر مربع واحد.

وأضاف أصحاب مداجن: إن الغرامات المالية رُتبت عليهم لكونهم حصلوا فقط على موافقات مبدئية خاصة بالبناء وليس بمزاولة مهنة تربية الدواجن, وتالياً قيامهم بالبناء ومزاولة مهنة تربية الدواجن من دون إكمال إجراءات التراخيص المتعلقة بمداجنهم بدءاً من ترخيص البناء انتهاءً بترخيص مزاولة مهنة تربية الدواجن، ولفت المربون إلى أن عدم متابعتهم لإجراءات التراخيص مردها إلى وقوع هذه المداجن في مناطق غير مأهولة, ما عرضها للسرقة والنهب والتخريب، الأمر الذي عرقل وصولهم إليها، فضلاً عن ذلك قيام آخرون بإغلاق مداجنهم من جراء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأعلاف، وعدم قدرتهم مجاراة هذا الغلاء العاصف بهم، والمسألة الثانية هي عدم توافر السيولة المالية اللازمة مع البعض الآخر بغية إكمال العمل، ناهيك بعدم معرفة البعض الآخر بوجود مهلة قانونية بين الموافقة الأولية وترخيص مزاولة المهنة أي جهلهم بالقوانين الناظمة للعمل، لذلك طالب هؤلاء بإعفائهم من الغرامات المالية خاصة أنهم قد حققوا كل الشروط الواجب توافرها أي البعد عن المخطط التنظيمي وآبار المياه, علماً أن عدم إعفائهم من هذه الغرامات دفع بالعديد منهم بالإحجام عن تسوية أوضاع مداجنهم، رغم صدور العديد من القرارات المتضمنة منح المنشآت القائمة وغير الحاصل أصحابها على تراخيص تخولهم مزاولة المهنة إذناً مؤقتاً لتسوية المخالفة ومزاولة المهنة من دون أن يتطرق هذا القرار إلى إعفاء المربين من الغرامات المالية المترتبة, الأمر الذي أدى إلى عزوف معظم المربين عن تسوية مخالفاتهم ليبقى الوضع على حاله.

بدوره، قال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أن هناك الكثير من أصحاب المداجن الذين يرغبون بتسوية أوضاع مداجنهم غير المرخصة وفق القرارات الصادرة يحجمون عن متابعة إجراءات التراخيص من جراء الغرامات المالية المفروضة عليهم, مضيفاً أنه بالنسبة لإعفائهم من الغرامات المالية هذا غير ممكن، علماً أن بعضهم قام بدفع الغرامة وبالتالي تسوية أوضاع مداجنهم والبعض الآخر أحجم نتيجة هذه الغرامات.

لافتاً إلى أن المداجن المرخصة في المحافظة تبلغ نحو ٢٦٨ مدجنة, منها ١٨١ مدجنة مستثمرة, و٨٧ مدجنة خارج دائرة الاستثمار, بينما المداجن غير المرخصة تبلغ نحو ٨٦ مدجنة, منها ٤٤ مدجنة مستثمرة, و٤٢ مدجنة غير مستثمرة, وهذه المداجن هي لإنتاج الفروج والبيض.