نوعية الدقيق وقلة العمال .. أهم أسباب عدم الاستمرار بجودة الرغيف في السويداء

السويداء - ضياء الصفدي

لا يزال تصنيع الرغيف لدى مخابز محافظة السويداء يتأرجح بين مقبول وغير مقبول من قبل مواطني المحافظة وذلك لعدم ثبات جودته.

إذ أشار عدد من المواطنين إلى أن الرغيف المنتج يكون في كثير من الأحيان جيداً، وأحياناً ممتاز وأحياناً أخرى سيئاً لدرجة لا يمكن تناوله، مطالبين بتحديد مواعيد لبيع الخبز لدى المعتمدين وعدم ترك بعض المعتمدين يتحكمون برغيف المواطنين ويجعلونهم ينتظرون طويلاً أمام محالهم.

وقال مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في السويداء علاء مهنا : إن نوعية الدقيق هي المحدد الأساس لجودة ولون الرغيف، وستشهد الفترة القادمة تحسناً ملحوظاً على نوعية الرغيف وجودته بعد الانفراج على توريدات القمح، مشيراً إلى أن نقص اليد العاملة أثر بشكل مباشر على نوعية الرغيف ولسد حاجة المخابز من اليد العاملة أعلن الفرع عن حاجته لتشغيل 40 عاملاً بصفة مياومة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في مخابز( السويداء الأول والثامن من آذار وشهبا) .و على الراغبين بالعمل مراجعة إدارة المؤسسة السورية للمخابز للاطلاع على آلية العمل والشروط والأوراق المطلوبة، موضحاً أن النقل سيكون مؤمناً للعمال المياومين من المخبز وإليه وسيتقاضون العمل الإضافي والحوافز الإنتاجية، إضافة إلى الراتب.