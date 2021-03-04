موسكو تدعو وكالة الطاقة الذرية لعدم تسييس واستغلال عملها ضد سورية

دعت روسيا إلى عدم تسييس أو استغلال عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد سورية، مؤكدة أن دمشق تفي بالتزاماتها كاملة بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار.

وقال الوفد الروسي إلى دورة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس وفقاً لما أورده اليوم موقع «روسيا اليوم»: إن الوكالة أكدت مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة تنفيذ دمشق التزاماتها، ولا يوجد أي دليل على بدء استخدام مواد نووية للأغراض غير المسموح بها، مشدداً على أنه لا يوجد أي سبب لإبقاء هذه المسألة على جدول أعمال مجلس الحكام.

وأكد الوفد أن على الدول الأعضاء أن تترك المحاولات المسيسة لاستغلال عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لغرض تصفية الحسابات مع دمشق، وبدلاً من ذلك من الضروري تركيز الجهود المشتركة على إيجاد حلول للقضايا الحقيقية لنظام عدم الانتشار وسبل تعزيز نظام الضمانات.

وتتعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل شفافية وتمارس أقصى درجات المرونة فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الضمانات فيها، حيث تؤكد التقارير السنوية للوكالة التزام سورية ووفاءها التام بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار.