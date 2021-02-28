مقتل وإصابة 14 عنصراً من القوات العراقية في انفجار سيارة بالأنبار

قتل سبعة عناصر بينهم ضابط وأصيب 7 آخرون من جراء انفجار سيارة مفخخة أثناء تفكيكها في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر أمني قوله: تم العثور على سيارة من نوع بيك آب تابعة لعصابات «داعش» الإرهابية في قرية تابعة لقضاء حديثة باتجاه صحراء القائم وخلال عملية تفكيكها من الجهد الهندسي انفجرت السيارة.

وأضاف المصدر: إن الانفجار أدى إلى مقتل قائد فصيل المعالجة وجرح 5 جنود من لواء المشاة الثامن فيما قتل 6 من منتسبي الحشد العشائري وجرح 2 من بينهم.

«سانا»