مباحثات سورية- إيرانية لتنمية التعاون في المجالات العلمية والبحثية

بحث مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور هيثم الطاس سبل توطيد وتنمية التعاون بين البلدين في الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية وزيادة تبادل الأساتذة والطلبة بين جامعات البلدين.

وقال عبد اللهيان خلال اللقاء الذي جرى اليوم في طهران: إن وعي جيل الشباب والطلبة السوريين ووقوفهم في وجه مخططات الأعداء شكلا عنصراً مهماً في الحفاظ على استقلال بلدهم وكرامته وإحباط هذه المخططات.

بدوره أكد الطاس أن الطلبة السوريين كانوا ولا يزالون إلى جانب شعبهم وبلدهم في مواجهة ما يتعرض له من تآمر وإرهاب، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لتنمية التعاون الجامعي بين البلدين.

«سانا»