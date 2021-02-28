كاتب مصري: الاعتداءات الأمريكية تصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية

أدان المنسق العام للجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري الكاتب الصحفي هشام لطفي الاعتداء الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وأكد لطفي في تصريح خاص لمراسل «سانا» في القاهرة أن مثل هذه الاعتداءات تصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية التي تدعمها واشنطن عسكرياً وسياسياً لأنها تنفذ المخططات الأمريكية الصهيونية على الأرض، معرباً عن ثقته بأن هذه الاعتداءات لن تؤثر في عزيمة الشعب السوري وجيشه الذي سيحقق النصر في النهاية على كل مخططات الشر.

واستغرب لطفي الصمت الأممي حيال الاعتداءات الأمريكية، داعياً المنظمات الدولية إلى العمل على وقف تلك الجرائم الأمريكية بحق الشعب السوري نظراً لأن هذه الجرائم تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأشار لطفي إلى أن الأوان حان لتضامن الجميع مع الدولة السورية التي تتصدى للاعتداءات والمخططات الأمريكية التي تستهدف المنطقة برمتها وتهدد أمنها واستقرارها.