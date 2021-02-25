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الخميس,25 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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بذريعة ارتباطهم بـ غولن.. نظام أردوغان يعتقل 5 عسكريين
المقداد يبحث مع ظريف تعزيز العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها وتعزيزها في كل المجالات
صباغ: وجوب إنهاء تسييس العمل الإنساني في سورية ودعم جهودها في المجالين الإنساني والتنموي بما يتيح عودة المهجرين
تعاون سوري إيراني للاستثمار في مجال المطاحن
لافروف: الوضع في أرمينيا شأن داخلي
تجمعات وشخصيات أردنية ولبنانية: الراحل بهجت سليمان كان صديقاً للمقاومين
الاحتلال يعلن مخططاً استيطانياً جديداً في رام الله
سلطات نظام أردوغان تعتقل ثلاثة أشخاص
رئيس الوزراء الأرميني يدعو مؤيديه إلى ضبط النفس
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لقطة اليوم
غير صحيح
لقطة اليوم
غير صحيح
في
25 شباط , 2021
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