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بيسكوف: ما يحدث في أرمينيا شأن داخلي

أكدت موسكو أنها تراقب الوضع في أرمينيا بقلق وتعتبر أن ما يحدث فيها شأن داخلي، داعيةً في الوقت ذاته إلى الهدوء .

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: نحن نراقب تطورات الوضع في أرمينيا بقلق ونعتبر هذا الأمر شأناً داخلياً لأرمينيا حليفنا المهم جداً والوثيق في القوقاز.

وأضاف بيسكوف: ندعو الجميع للهدوء ويجب أن يبقى الوضع في الإطار الدستوري.

من جانبها علقت الخارجية الروسية على الوضع في أرمينيا مؤكدة أن ما يجري «شأن داخلي».

 

 

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