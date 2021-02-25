إحباط هجوم إرهابي جنوب شرق إيران

أحبطت القوى الأمنية الإيرانية هجوماً إرهابياً على مخفر للشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت «سانا» عن حاكم مدينة زاهدان أبوذر مهدي نخعي قوله: رداً للشائعات قامت عناصر إرهابية بشن هجوم بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية للسيطرة على مخفر كورين وقلعة بذريعة التضامن مع قتلى وهميين سقطوا حسب زعمهم بنيران القوى الأمنية في مخفر شمسر بمدينة سراوان الحدودية.

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي ردت باقتدار على نيران العناصر الإرهابية العميلة للأجنبي وأحبطت مخططهم المقيت وأرغمتهم على الفرار، لافتاً إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد أحد أفراد قوى الأمن.