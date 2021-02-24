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الأربعاء,24 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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الوزير ساره يبحث مع خطيب زاده تعزيز التعاون بين سورية وإيران في مجال الإعلام
5 إرهابيين من «داعش» في قبضة الجيش العراقي
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المقداد: بعض الدول تستغل مؤتمر نزع السلاح لتصفية حساباتها ضد دول لا تشاطرها سياساتها العدائية
الرئيس بوتين: التهديد الأخطر هو الإرهاب ومكافحته مستمرة في سورية
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إحداث مصارف للتمويل الأصغر يعزز فرص النمو الاقتصادي
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لقطة اليوم
رفع السقف!!!
لقطة اليوم
رفع السقف!!!
في
24 شباط , 2021
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