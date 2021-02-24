تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بدير الزور

دير الزور – مالك الجاسم

أكد المهندس رائد منديل رئيس مجلس مدينة دير الزور لـ«تشرين » أن ورشات مجلس المدينة وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية تقوم بترحيل الأنقاض ضمن حيي العثمانية الشرقية والغربية، وكذلك من حي الحميدية، وتم تنفيذ حملة واسعة بمناسبة يوم المجالس المحلية بالتنسيق مع جهات القطاع العام شملت حملة نظافة وترحيل أنقاض إلى مكباتها الأساسية التي تم تحديدها من قبل مجلس مدينة دير الزور وتضمنت الحملة قص وتجميل الأشجار على أطراف الطرق وفي المنصفات الطرقية مع ترحيل الأتربة الزائدة إلى أماكنها المناسبة وسقاية الأشجار في الجزر الوسطية.

وأضاف المنديل أنه تم تكثيف الرقابة على مواعيد رمي القمامة ضمن الأوقات المحددة حتى يسهل ترحيلها إلى المكب الأساسي مع فرض غرامات على المخالفين والتشديد بهذا الموضوع ، ويتم ترحيل بحدود 350 – 400 متر مكعب من القمامة يومياً ضمن ثلاث مراحل ، وتم رفد مجلس مدينة دير الزور بضاغطين وصهريج مياه , ما أنعكس إيجاباً على الواقع الخدمي للمدينة.

وأضاف : أما بالنسبة لمشاريع الصرف الصحي فقد قامت ورشات مجلس المدينة بفتح بعض الاختناقات في شبكات الصرف الصحي التي يعاني منها الأهالي ضمن الأحياء المأهولة ، إضافة إلى تنفيذ مشروع صرف صحي في حي الشيخ ياسين الذي ينفذ حالياً لتخديم الأهالي في هذا الحي.

ويقوم مجلس المدينة حالياً ومن خلال عقد مع شركة الطرق والجسور لتنفيذ رديف ورصيف لشارع سينما فؤاد وهذا يعدّ مشروعاً حيوياً يسهم في إعادة الحياة التجارية والاقتصادية للسوق ، حيث يهيب مجلس المدينة بأصحاب الفعاليات الموجودة في أحياء القصور وشارع الوادي والأحياء الأخرى العودة إلى محالهم التجارية ضمن شارع سينما فؤاد لتنشيط الحياة التجارية فيه.

و فيما يخص الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على السلامة العامة في بعض الأحياء قال المنديل : تعاقد مجلس مدينة دير الزور مع الشركة العامة للطرق والجسور لإزالة الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على السلامة العامة وننتظر تصديق العقد من قبل الإدارة المحلية لكون العقد بحدود الــ / 50 / مليون ليرة ، وبالنسبة للحدائق نتابع تأهيل حديقة أبي تمام في حي الحميدية وستتم متابعة تأهيل بقية الحدائق لتكون متنفساً للأهالي.

وختم المنديل: أما بالنسبة للعمل الرقابي والدائرة الصحية فقد تم تنظيم 85 ضبطاً بمخالفات شملت مخالفة الشروط الصحية ، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة «كورونا» وكذلك تم تشميع محل وهذا منذ بداية شهر شباط الحالي وحتى تاريخه.