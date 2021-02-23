49 % تخزين السدود في اللاذقية

اللاذقية - رحاب رجب

أكد المهندس فراس أحمد حيدر مدير الموارد المائية في اللاذقية لـ«تشرين» أن الهطلات المطرية الأخيرة مبشرة بالخير, حيث وصلت تراكمياً إلى ما يزيد على 40 مم خلال يومي 17- 18 شباط, ما انعكس إيجاباً على تخزين السدود ووصلت نسبة التخزين في سدود المحافظة الى 49.7 % إضافة إلى الثلوج التي ستنعكس إيجاباً على المياه الجوفية.

وأوضح حيدر أنه تم إعداد خطة لتعزيل المجاري المائية بطول إجمالي /60,740 / كم حيث بلغ مجموع الأطوال المعزّلة لتاريخه مسافة / ٢٥/ كم من أصل الخطة المعتمدة، مبيناً أن المديرية تقوم بأعمال الصيانة لجميع منشآت الري لتأمين جهوزيتها بشكل مستمر وفق خطة سنوية تتضمن صيانة السدود المنفذة والمستثمرة وعددها /14/ سداً وتشمل صيانة البوابات وتعشيب الأوجه الأمامية والخلفية للسدود و تعزيل المصارف المطرية وصيانة مآخذ الري و تعزيل المفيضات التابعة لها، ناهيك بصيانة محطات الضخ للري في المديرية وعددها /54/ محطة حيث تتم الصيانة الدورية للمحركات الكهربائية والمضخات و صيانة «السكورة» ولوحات القيادة والتحكم وبوابات الدخول، وصيانة شبكات الري حيث تتم الصيانة الدورية للأعطال واستبدال بعض خطوط الري وصيانة مآخذ الري، وصيانة مراكز التحويل والتوزيع والتجميع الكهربائية وشبكات التوتر المتوسط والعالي التابعة لمحطات الضخ.

ولفت حيدر إلى أنه يتم بشكل دوري صيانة مجموعة الضخ لمحطتي ضخ مياه الشرب لمدينتي اللاذقية و طرطوس وتشمل إصلاح محطات كهربائية و«سكورة» وصيانة مجموعات الضخ وتأهيل نظام التحكم و الحمايات في محطة ضخ شرب اللاذقية وتأمين القطع التبديلية اللازمة لاستمرار عمل المحطات.