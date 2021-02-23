أسواق دير الزور .. ومؤشر ارتفاع الأسعار المستمر

دير الزور – مالك الجاسم

شهدت أسواق دير الزور ارتفاعاً ملحوظاً في بعض أسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة بشكل يومي, ومنها السكر الذي وصل سعر الكيلو إلى 2000 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة للسمن والزيت, حيث وصل سعر علبة السمنة سعة 2 كيلو غرام إلى 13 ألف ليرة، والزيت 5400 ليرة للكيلو، وكذلك أسعار رب البندورة إذ وصل سعر العلبة سعة 4 كيلوغرامات إلى مابين 8 – 10 آلاف ليرة، وكذلك الحال بالنسبة لأنواع الشاي الذي تراوح سعره بين 18 – 20 ألف ليرة.

أما الخضار فقد حافظت على أسعارها من دون تغيير باستثناء سعر الخيار الذي انخفض ما بين 600 – 700 ليرة، وسعر البندورة الذي تراوح بين 650 – 850 ليرة، ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 650 ليرة، والفول الأخضر إلى 1500 ليرة، والكوسا 1500 ليرة، والقرنبيط 400 ليرة، والزهرة 350 ليرة، والفليفلة الخضراء 2200 ليرة، والجزر الأصفر 750 ليرة، والباذنجان ألف ليرة، والبصل اليابس 700 – 850 ليرة، والسبانخ 200 – 350 ليرة.

أما أسعار الفواكه فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً إذ وصل سعر كيلو البرتقال حتى 1200 ليرة، والبوملي 900 – 1200 ليرة، والرمان تراوح بين 1000 – 1200 ليرة، والموز 1600 ليرة، والفريز 3000 ليرة.

أما أسعار اللحوم فتراوح سعر كيلو اللحم الضان والعجل ما بين 10 – 12 ألف ليرة، وسعر كيلو الفروج الحي 6300 ليرة، و فخاذ الدجاج 3200 ليرة، وتراوح سعر كيلو السمك بين 2500 – 5000 ليرة.

أما سعر طبق البيض فقد حافظ على نفسه للأسبوع الثالث على التوالي وتراوح بين 6000 – 6300 ليرة، وسعر البيضة الواحدة وصل إلى 250 ليرة.

وخلال هذا الأسبوع ارتفعت أسعار جميع أنواع الأجبان , حيث وصل سعر كيلو اللبن إلى 900 ليرة، و كيلو الجبن بين 5500 – 6000 ليرة، والحليب 800 ليرة.

وفي هذا الإطار أكد بسام الهزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور لــ «تشرين» أن بعض المواد حافظت على سعرها وبعضها الآخر شهد ارتفاعاً وبالنسبة للخضار والفواكه فإن الأغلبية منها ترد من بقية المحافظات، ولكن هناك انخفاضاً في أسعار الخيار والبندورة، والأمر مختلف بالنسبة للفواكه.

وأضاف الهزاع أنه بعد فترة سيبدأ طرح الخضار الموسمية وهذا يساعد في انخفاض الأسعار لبعض المواد، وتم خلال الأيام القليلة الماضية تكثيف الدوريات على الأسواق وتم تنظيم 43 ضبطاً تموينياً منذ أيام بعد توجيه المحافظ بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ووسائل النقل وشملت الضبوط التي تم تنظيمها 40 ضبطاً بحق وسائط النقل ( تكسي وسرافيس ) بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتقاضي أجرة زائدة.

كما تم تنظيم ضبط وإغلاق محطة وقود في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي بسبب مخالفة التصرف بمادة البنزين من دون بطاقة إلكترونية، وضبط عدم إعلان أسعار بحق أحد المطاعم، وضبط بحق أحد معتمدي الغاز للبيع بسعر زائد.

ويختم الهزاع حديثه بالقول: نهيب المواطنين ضرورة التعاون معنا والإبلاغ عن أي مخالفة ليتم التعامل معها مباشرة من خلال مراجعة مقر المديرية أو الاتصال عبر رقم الهاتف المخصص للشكاوى.