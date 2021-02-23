الأمطار الغزيرة والثلوج ترفع مخزون سدود درعا

درعا - وليد الزعبي

أوضح المهندس محمد منير العودة مدير الموارد المائية في درعا أنّ الهطلات المطرية الغزيرة وتساقط الثلوج مؤخراً أثمرا تحسناً في مخزون سدود المحافظة.. في حين زاد ذلك المخزون بنحو 7 ملايين متر مكعب، مبيناً أنّ الأمل معقود على تحسن الجريانات في المسيلات والأدوية المغذية للسدود بعد ذوبان الثلوج التي تراكمت في الريف الشمالي الغربي.

وأشار العودة إلى أنّ مجموع المخزون المائي في سدود المحافظة بلغ حتى تاريخه نحو 28 مليون متر مكعب, وهو ما يشكل نسبة تزيد على 30% من إجمالي حجم التخزين الأعظمي في سدود المحافظة البالغة 16 سداً, تتوزع في أرجاء مختلفة من المحافظة، علماً أن أفضل التخزين يتركز في سدود الريف الغربي من المحافظة ولاسيما غدير البستان، وتسيل، وغربي طفس, والشهيد باسل الأسد، وعدوان.

وبيّن مدير الموارد المائية أنّ تحسّن المخزون سينعكس إيجاباً على تأمين المياه للري التكميلي للمحاصيل الشتوية, وفي مقدمتها القمح والشعير, وما يتبقى يفيد في ريّ المحاصيل الصيفيّة.