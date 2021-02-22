الخارجية الفلسطينية تطالب بإلزام الاحتلال وقف جرائمه بحق الفلسطينيين

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، مشيرة إلى أنها باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الخارجية أن آخر هذه الجرائم اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه صباح اليوم خربة سمرا ومكحول وحمصة الفوقا في الأغوار الشمالية وهدم خيام الفلسطينيين والاستيلاء على مساحات من أراضيهم وهدم أربعة منازل في العيسوية في القدس المحتلة وقطع أكثر من 70 شجرة زيتون في قرية الولجة ببيت لحم وذلك في إطار تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات تستدعي من المحكمة الجنائية الدولية الإعلان فوراً عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.