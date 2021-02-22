صحفية تشيكية: الصمت الدولي على ممارسات أردوغان العدوانية يشجعه على التمادي

أكدت الصحفية التشيكية المختصة بالشرق الأوسط ماركيتا كوتيلوفا أن صمت المجتمع الدولي حيال ممارسات النظام التركي العدوانية في سورية وليبيا وغيرهما من المناطق يشجعه على التمادي بهذا السلوك الإجرامي.

وفي منشور لها على صفحتها على موقع «فيسبوك» جددت كوتيلوفا انتقادها صمت الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو» تجاه ممارسات نظام رجب أردوغان في سورية وليبيا وتعاونه مع التنظيمات الإرهابية وتهديداته المتكررة لقبرص واليونان وغيرهما من الدول.

وأشارت إلى أن هذا النظام قام باعتقال عشرات الآلاف من الأتراك لأسباب سياسية، ومع ذلك يتظاهر «ناتو» والاتحاد الأوروبي بأنهما لا يريان ولا يسمعان ذلك مثلهما مثل العديد من وسائل الإعلام.