ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الجنوبية محذرة من حدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة وتشكل الضباب في مناطق القلمون والوسطى وغوطة دمشق والرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج،حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
|الاثنين
|الثلاثاء
|الاربعاء
|دمشق
|12/4
|14/5
|14/5
|القنيطرة
|8/1
|11/2
|11/2
|درعا
|13/4
|15/5
|15/5
|السويداء
|10/3
|12/4
|12/4
|حمص
|14/4
|15/5
|15/5
|حماة
|14/3
|15/4
|15/4
|الحسكة
|12/صفر
|14/1
|14/1
|اللاذقية
|17/9
|18/10
|18/10
|طرطوس
|16/9
|17/10
|17/10
|حلب
|11/صفر
|13/1
|15/1
|ادلب
|10/2
|12/3
|14/3
|دير الزور
|12/3
|14/4
|15/4
|الرقة
|12/1
|14/2
|15/2
«سانا»