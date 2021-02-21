صالحي يبحث مع غروسي آخر تطورات أنشطة إيران النووية

بحث مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي آخر التطورات لأنشطة إيران النووية في سياق تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا » تم خلال اللقاء البحث أيضاً في سبل تعزيز الاتصالات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الأطر القانونية.

وتأتي زيارة غروسي الثانية الى طهران بعد تسلمه منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي بدأ العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران وهي 23 شباط الجاري لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي ووقف عمليات التفتيش الإضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية.

وكانت زيارة غروسي الأولى لطهران قبل عدة اشهر تلبية لدعوة مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي سياق تعاون ايران والتزاماتها كعضو في الوكالة.