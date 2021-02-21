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تايوان: 3 إصابات بالسلالة البرازيلية المتحورة من كورونا

كشفت الحكومة التايوانية اليوم عن إصابة ثلاثة أشخاص بالسلالة البرازيلية المتحورة من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ نقلته وكالة «رويتر»: إن الأشخاص الثلاثة أعلن عن إصابتهم الأولية بالفيروس الشهر الماضي ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى, وتم أمس التأكد من إصابتهم بالسلالة البرازيلية.

وأضاف تشونغ: سيتم إخضاع جميع القادمين من البرازيل إلى تايوان للحجر الصحي المركزي لمدة 14 يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، وأيضاً القادمون من بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالات المختلفة.

 

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