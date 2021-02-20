حالة الطرق العامة صباح اليوم

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد والضباب الكثيف.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها الصباحية التي تلقت «سانا» نسخة منها اليوم أن كل الطرق بمحافظة ريف دمشق سالكة ما عدا طريق دربل عرنة غير سالك بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق حينة دربل-عين الشعرة-حينة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد، مضيفة أن كل الطرق في محافظة اللاذقية سالكة ما عدا مركية-مقامات بني هاشم غير سالك بسبب تشكل الجليد وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة ما عدا طريق عام العنازة -بيت جاش-مصياف-مزرعة الشيخ علي- المجدل سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وأشارت إلى أن جميع طرق محافظة السويداء سالكة ما عدا طريق السويداء ضهر الجبل-سد الروم والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وكل الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها والطرق المؤدية إلى نمرة شهبا- أم ضبيب- تيما جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد، وأيضاً كل الطرق في محافظة درعا سالكة ما عدا طريق عام أوتوستراد دمشق-درعا سالك بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة من الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وكذلك استخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.