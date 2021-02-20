أمطار متفاوتة أغزرها في ريف دمشق

شهدت بعض المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 30 مم في الحرمون بريف دمشق.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل في دمشق بلغت 12 مم في قاسيون و11 مم في مساكن برزة و5ر9 مم في دوار المطار و8ر7 مم في ساحة الحجاز و8ر4 مم في المزة.

وفي ريف دمشق سجلت نسب الهطل 30 مم في الحرمون و16 مم في ميسلون و5ر14 مم في قطنا و12 مم في التل و10 مم في كل من الزبداني ومضايا وجديدة الشيباني و8 مم في كل من دوما وعقربا و6 مم في سرغايا و5 مم في المشرفة و2 مم في الجراجير فيما تراوحت نسب الهطل في محافظة السويداء بين 15 مم في صلخد و11 مم في عين عرب و5ر7 مم في شهبا و7 مم في السويداء و5ر3 مم في الصورة الصغيرة.

وفي محافظة درعا بلغت نسب الأمطار 12 مم في بصرى و10 مم في تل شهاب و7 مم في المسيفرة و6 مم في درعا و5 مم في كل من ازرع والصنمين و4 مم في الشيخ مسكين بينما سجلت أعلى نسب هطل في محافظة القنيطرة في حضر 20 مم تلتها 7 مم في القنيطرة و5ر5 مم في نبع الصخر.

وبلغت نسب الأمطار في محافظة حمص 8 مم في العريضة و9ر7 مم في تلكلخ و6 مم في القريتين و5 مم في القصير و4 مم في الناصرة و3 مم في مرمريتا و2 مم في كل من حمص وتلدو، بينما سجل الهطل في محافظة حماة نسباً تراوحت بين 6 مم في وادي العيون و5 مم في عين حلاقيم و4 مم في كل من الرصافة ومصياف وحر بنفسه و2 في ربعو، كذلك بلغت نسب الأمطار في محافظة طرطوس 5 مم في كل من الشيخ بدر والدريكيش و5ر4 مم في صافيتا و4 مم في الصفصافة و2ر3 في طرطوس.

وفي محافظة الحسكة سجلت نسب الهطل 5 مم في هيمو و8ر4 مم في القحطانية و4 مم في كل من المالكية والزهيرية و3 مم في كل من اليعربية وتل بيدر و2 مم في الجوادية، أما في محافظة دير الزور فبلغت كمية الأمطار 2 مم في البوكمال و5ر1 مم في الكسرة.

«سانا»