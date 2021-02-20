الجو متقلب وتحذير من الصقيع والضباب

تميل درجات الحرارة للارتفاع نهار اليوم مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل المطر فوق منطقة الجزيرة وتستمر الأجواء شديدة البرودة في معظم المناطق ليلاً، حسب مديرية الأرصاد الجوية.

وحذرت المديرية من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: