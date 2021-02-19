تواصل إصلاح أعطال كهرباء درعا برغم الظروف الجوية القاسية

درعا - وليد الزعبي

واصلت ورش شركة كهرباء درعا أعمالها بإصلاح الأعطال الناجمة عن الأحوال الجوية السائدة وتساقط الثلوج في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأوضح المهندس هاني المسالمة مدير عام شركة كهرباء درعا أن ورشات الكهرباء تصل الليل بالنهار من أجل استكمال إصلاح جميع أعطال شبكات التوتر المتوسط والمنخفض الناجمة عن الأحوال الجوية التي سادت في الأيام الماضية وتراكم الثلوج، حيث أنجزت إصلاح الأعطال على مخارج محطات تحويل درعا والصنمين وجاسم والشيخ مسكين والباسل والحراك والعجمي وبصرى، وكذلك إصلاح الشبكات في بلدات المال والطيحة والطيبة وعدة بلدات أخرى، ولفت المسالمة إلى أن جهوداً كبيرة بذلت من ورشة طوارئ جاسم لإصلاح الأعطال الحاصلة في بلدات الحارة وعقربا وسملين، حيث لم تتمكن بالأمس الأول من دخول الحارة وما بعدها من بلدات بسبب تراكم الثلوج وبالأمس دخلت الورش بعد فتح الطرقات ورصدت الأعطال وقامت بإصلاحها جميعاً فيما يوجد عمود توتر مكسور في بلدة الحارة تسبب في خروج مركز تحويل من الخدمة، وحالياً يجري العمل لنصب عمود بدل المكسور ومن ثم إعادة الخدمة للمركز المشار إليه بأسرع ما يمكن.