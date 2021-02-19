تمديد فترة التقدم للمنح الدراسية الروسية

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة التقدم للمنح الدراسية المقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للطلاب السوريين حتى الخامس عشر من آذار القادم وفق إعلان للوزارة تلقت «سانا» نسخة منه.

وكانت الوزارة أعلنت في العشرين من كانون الثاني الماضي عن 500 منحة دراسية مقدمة من روسيا الاتحادية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا «ماجستير ودكتوراه» بمختلف الاختصاصات للعام الدراسي 2022-2021 وحددت فترة تقديم الطلبات من الـ 25 من الشهر الماضي وحتى الـ 22 من شباط الجاري.