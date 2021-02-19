العيد الذهبي لرياضتنا

ميادة مخيبر

يحتفل الرياضيون هذه الأيام بالعيد الذهبي للرياضة الذي يصادف في 18 شباط وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد الرياضي العام الناظم للحركة الرياضية والذي نقلها من العفوية إلى العمل المؤسساتي المنظم حيث أصدر القائد المؤسس حافظ الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 18/2/1971 القاضي بإحداث منظمة الاتحاد الرياضي العام حيث شهدت الحركة الرياضية خلال الخمسين عاماً نهضة رياضية واسعة طالت المنشآت الرياضية عبر بناء مدن رياضية عملاقة لم تخل منها مدينة من مدننا على امتداد الوطن الغالي حتى أصبحت الرياضة بمتناول الجميع وكما أرادها القائد المؤسس عندما خاطب الرياضيين عند حضوره المباراة النهائية لمسابقة كأس القنيطرة المحررة بكرة القدم عام 1975 بقوله: ” أبشروا بمنشآت رياضية تتناسب وحجم حماسكم وإخلاصكم وبطولاتكم وتكون حافزاً لتقدمكم”.

وهذا ما جعل رياضتنا تتطور وتتألق في كل المحافل الرياضية التي شاركت فيها فتوالت الانتصارات الرياضية من خلال تتويج أبطالنا الرياضيين ومنتخباتنا الرياضية على منصات التتويج العربية والقارية والأولمبية والعالمية، فكانت أول ميدالية أولمبية فازت بها سورية عبر تاريخ مشاركتها بالألعاب الأولمبية عندما فاز المصارع جوزيف عطية بالميدالية الفضية في المصارعة الحرة بدورة لوس أنجلوس، كما فازت سورية بالمركز الأول في الدورة العربية الخامسة التي استضافتها عام 1976 برصيد 73 ميدالية ذهبية و40 فضية و33 برونزية ولتتقدم على 12 دولة عربية مشاركة، كما كان لاستضافة دورة ألعاب المتوسط العاشرة في ربوع سورية الدور المهم في انطلاقة رياضتنا نحو العالمية حيث كانت غلة رياضيتنا 30 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية مع إشادة دولية بنجاح الدورة لاسيما نجاح حفلي الافتتاح والختام. وكذلك فوز منتخبنا للكاراتيه ببطولة العالم للكاراتيه في القتال الجماعي التي جرت في دبي كما كان لفوز بطلتنا الأولمبية غادة شعاع بذهبية الولايات المتحدة اتلانتا عام 1996 في مسابقة السباعي لألعاب القوى النقلة النوعية المهمة لرياضتنا لتتوالى الانتصارات الرياضية، كما كان قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في موسكو عام 2018 حيث حظي هذا المنتخب بتكريم السيد الرئيس بشار الأسد الذي أولى الرياضة والرياضيين كل اهتمام ورعاية لتكون دائماً في المقدمة في كل المحافل الرياضية.