الرئيس بوتين يحذّر من خطورة أنشطة شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية على النظام العالمي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الخطورة التي تمثلها أنشطة شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية بالنسبة للنظام العالمي الحالي عادّاً إياها «حاجزاً إيديولوجياً جديداً يعبر العالم أجمع».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بوتين قوله خلال اجتماع عقده اليوم مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما: إن أنشطة شركات «أي تي» ومنصات الإنترنت الأجنبية تمثل خطراً ملموساً ليس بالنسبة لروسيا وحدها بل ولغيرها من دول العالم.

وأعرب بوتين مجدداً عن قلقه إزاء منصات الإنترنت الأمريكية مثل «تويتر» و«فيسبوك» وقال: إن كانوا يمارسون التضليل والتغطية في دولتهم.. فكيف سيعاملون الآخرين استناداً إلى الثقة باستثنائيتهم.. إنها مسألة خطيرة وعلينا أن ندرسها مسبقاً بطبيعة الحال.

وشدد بوتين على ضرورة منع التدخل الأجنبي في الانتخابات البرلمانية الروسية القادمة، مشدداً على أن روسيا لن تسمح بتوجيه أي ضربات إلى سيادتها وحق شعبها في أن يكون صاحب القرار في أرضه.

«سانا»