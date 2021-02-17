حالة الطرق العامة صباح اليوم نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظة اللاذقية غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها الصباحية التي تلقت «سانا» نسخة منها أن كل الطرق في محافظة اللاذقية سالكة ما عدا الطرق المؤدية إلى ناحية صلنفة غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج وطريق بيت ياشوط – الغاب سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة (الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار) وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة الى تخصيص الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.