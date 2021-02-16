الشرطة يفوز على الساحل في افتتاح المرحلة الـ 16 من الدوري

افتتحت اليوم المرحلة السادسة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بلقاءٍ مثير جمع فريقي الشرطة والساحل على ملعب الجلاء بدمشق وانتهى لمصلحة الشرطة بهدف وحيد سجله اللاعب محمد غلاب في الدقيقة الثالثة .

وتستكمل المرحلة غداً حيث يلتقي الجيش مع الكرامة، والاتحاد مع الحرية، والحرجلة مع الطليعة، وتشرين مع الفتوة، وجبلة مع حطين، والوثبة مع الوحدة.

ويتصدر الجيش ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة يليه تشرين والكرامة بـ 31 نقطة لكل منهما ثم حطين بـ 30 نقطة فالوحدة 28 نقطة والطليعة 23 نقطة فالاتحاد وجبلة بـ 19 نقطة لكل فريق والوثبة والشرطة بـ 18 نقطة لكل منهما والحرجلة 12 نقطة والساحل 8 نقاط والحرية 7 نقاط ثم الفتوة 5 نقاط.