الجعفري يلتقي وفداً أكاديمياً إيرانياً: أهمية التبادل بين جامعات البلدين وتوظيف الثقافة والأدب في خدمة الدبلوماسية

استقبل نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري اليوم وفداً من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات الإيرانية.

وأكد الدكتور الجعفري خلال اللقاء أهمية التبادل الأكاديمي بين الجامعات السورية والإيرانية وتوظيف الثقافة والأدب في خدمة الدبلوماسية والعمل السياسي، منوهاً بأهمية الدبلوماسية الشعبية في نقل الصورة الحقيقية للرأي العام عن الأوضاع في البلدين.

بدورهم أعضاء الوفد الإيراني أكدوا أهمية هذه الزيارة لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين.

حضر اللقاء معاون السفير الإيراني بدمشق علي رضا آيتي ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين رضوان لطفي.

«سانا»