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الإثنين,15 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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الأخبار
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الحجر الأسود بريف دمشق ابتداءً من تاريخ 2021/2/15 ولغاية 21/2/2021 من الساعة 12,00 ح...
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/2/15 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق : غابة الأسد– حمعية الزهراء – بني زيد –سليمان الحلبي بحلب من ا...
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مشاركون بمعرض (صنع في سورية) التصديري: بوابة عبور للخارج
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العراق.. ضبط طائرة مسيرة وصاروخين غربي الأنبار
حزب مصري يدين جرائم ميليشيا«قسد»بحق الشعب السوري
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لقطة اليوم
مصدر عسكري:
لقطة اليوم
مصدر عسكري:
في
15 شباط , 2021
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