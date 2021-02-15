«اكذب، اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس» هكذا يقول الألماني جوزيف غوبلز مهندس ماكينة الدعاية الألمانية لمصلحة النازية وسيده هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.. بل يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله: «اكذب حتى تصدق نفسك»، وعلى ما يبدو أن وزير... المزيد ←