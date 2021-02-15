تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلبية المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية في ساعات الصباح الباكر والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويمتد الهطل تدريجياً إلى بقية المناطق خلال ساعات الليل وصباح يوم الأربعاء ويكون الهطل ثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية لتتجاوز سرعة الهبات 70 كم في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: