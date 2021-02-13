فلاحون يشكون التسعير العشوائي للغراس

طالب عدد من المزارعين في السويداء بضرورة ضبط أسعار بيع الغراس وتأمينها عن طريق مديرية الزراعة والوحدات الإرشادية في الأرياف، إذ شهدت الأيام الماضية ارتفاع أسعار غراس الأشجار المثمرة.

وقال الفلاح سليم أبو عسلي: إن الجفاف وتقلبات المناخ تؤدي إلى يباس وموت بعض الأشجار في المشاريع الزراعية ونحتاج كل عام لشراء غراس جديدة ونصدم كل عام بسعر جديد، وهذه السنة أسعار الغراس مرتفعة جداً، و من يقدم على تشجير مشروع جديد يتحمل تكاليف كبيرة , مطالباً بضرورة تسهيل إجراءات المشاريع الزراعية من قبل مديرية الزراعة والمصرف الزراعي.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة في السويداء أكرم سراي الدين أن عدد الغراس الجاهزة للبيع يبلغ 15 ألف غرسة من ستة أصناف وبسعر 650 ليرة للغرسة الواحدة، مؤكداً أن عمليات البيع بدأت في مركز نبع عرى وستشمل المراكز الزراعية الأخرى في المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار سراي الدين إلى أن عدد غراس اللوزيات المبيعة بلغ نحو 30 ألف غرسة، و عمليات بيعها في المراكز الزراعية متواصلة لتلبية احتياجات المزارعين.

ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار التفاح في السويداء نحو ١٦ ألف هكتار، وعدد الأشجار الكلي فيها ٣.٣ ملايين شجرة , يشكل المثمر منها نحو ٢.٥ ألف شجرة.