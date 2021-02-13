مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا «قسد» بهجمات في منطقة الجزيرة

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا «قسد» في مناطق انتشارهم بالجزيرة السورية خلال هجمات منفصلة طالت تحركاتهم ونقاط انتشارهم.

ففي ريف الحسكة الشرقي، ذكرت مصادر أهلية لـ «سانا» أن «أحد مسلحي الميليشيا الموجودين بين أقسام مخيم الهول قتل بإطلاق النار عليه من أسلحة رشاشة»، مشيرة إلى أن مسلحاً من الميليشيا أصيب بالرصاص في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وإلى الشمال الغربي من مدينة الرقة أفادت مصادر أهلية بأن «هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” كانت تسير على طريق المزارع ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين المسلحين الموجودين فيها».