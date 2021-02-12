موسكو: المتعاونون مع المخابرات الأجنبية لا يمكن وصفهم بالمعارضة

وصف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين اليوم علاقة المعارضة في روسيا بالغرب بأنها «غير قانونية».

ناريشكين وفي تصريحه لوكالة «سبوتنيك» قال: «لا يجب وصف الأشخاص المتعاونين مع الاستخبارات الأجنبية بالمعارضين وإنما يجب استخدام لفظ آخر عند وصفهم».

وأضاف ناريشكين: الخارجية الروسية لا تبالغ أو تخطئ في تصريحاتها عندما تعلن عن علاقة المعارضة غير القانونية بالغرب وقال: «أولئك الذين يبرمون صفقات إجرامية مع استخبارات دول لها سياسة معادية لروسيا لا يطلق عليهم معارضون وإنما يجب استخدام مصطلح آخر».

«سانا»