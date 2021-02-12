تحقيقات.. تورط عنصر سابق في الـ «FBI» بتنظيم اقتحام الكابيتول

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التحقيقات الجارية في اقتحام الكابيتول تشير إلى وقوف عنصر سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» وراء تنظيم الأحداث التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وبينت الصحيفة أن السلطات الأمنية المشرفة على التحقيقات تشتبه بتورط طتوماس إدوارد كالدويل” العنصر السابق في مكتب «FBI» وفي استخبارات البحرية الأمريكية كأحد المنظمين الرئيسيين لاقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي.

وحسب التحقيقات، فإن كالدويل البالغ من العمر 66 عاماً نظم مجموعة من «المقاتلين المدربين» وكان على اتصال بمنظمات شبه عسكرية مثل براود بويز التي شارك تابعون لها في أحداث الاقتحام.

كما تشتبه السلطات الأمريكية بأن يكون كالدويل استخدم خبرته في الأنشطة الاستخبارية للتخطيط لأعمال عنف في الأسابيع التي سبقت الهجوم على الكابيتول.

وكشفت بيانات جديدة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” والشرطة في وقت سابق أن 14 بالمئة من المعتقلين الـ 150 في اقتحام الكابيتول هم عسكريون متقاعدون أو حاليون.

«سانا»