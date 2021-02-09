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الثلاثاء,9 شباط , 2021
صحيفة تشرين -
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ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية 165 مليار دولار
رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيل حكومته الجديدة
الأمم المتحدة تطالب 57 دولة باستعادة عائلات إرهابيين من “داعش” موجودين في سورية
مديرو مساءلة ترامب: ارتكب أفدح جريمة دستورية على الإطلاق
إصابة 14 مدنياً باشتباكات بين الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشيا "قسد" في منبج والباب
استشهاد شاب بانفجار طلقة عيار 23 مم من مخلفات الإرهابيين في قرية مغر المير
تمديد فترة تقديم طلبات الانتساب إلى برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية
موسكو: قرار ألمانيا والسويد وبولندا طرد دبلوماسيينا غير مبرر
بكين: تنمية العلاقات مع واشنطن مع الالتزام بالحفاظ على السيادة
الصين تؤكد أهمية تعزيز الحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
9 شباط , 2021
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