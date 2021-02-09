صباح الخير..

من الطبيعي أن تختلف تفاصيل محددات السيادة من دولة لأخرى، فهذا الأمر -كما جميع المفاهيم السياسية- له مسبباته الطبيعية للتكون، فهو يمكن أن ينشأ عن تراكم الحضارات التي مرت على هذه الدول، وقد يكون مرده لطبيعة الأعراف والتقاليد التي يعيشها... المزيد ←