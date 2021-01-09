آخر تحديث: 2021-01-09 13:40:17
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وكالات: العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من الطائرة الإندونيسية التي انقطع الاتصال بها
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