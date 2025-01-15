ترحيل  نحو ٨٠٠ طن نفايات يومياً في حماة

الحرية – نصار الجرف:

اعتمد مجلس مدينة حماة آلية عمل جديدة تتعلق بواقع عمل قطاع النظافة، حيث تم تقسيم المدينة إلى قطاعات لترحيل القمامة والنفايات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البيئة النظيفة إي كلين “E- klean”.

وبين مسؤول النظافة في مجلس مدينة حماة سبحان أبو خالد أن المديرية، وبالتعاون مع المؤسسة المذكورة، اتخذت عدة خطوات لتحسين واقع النظافة ضمن مركز المدينة، بعد أن تم تأمين كافة متطلبات العمل من المحروقات والآليات والعمال، منوها بأن لدى المديرية نحو /34/ ضاغطة نظافة و/8/ بوكات و/3/كانسات للشوارع و/4/صهاريج لشطف الشوارع و/10/ جرارات، إلى جانب وجود نحو /325/ عامل نظافة، ولاسيما بعد إعادة هيكلة الكوادر العاملة والتخلص من حالة الترهل والتراخيص في العمل.

وأضاف أبو خالد: تعتمد آلية العمل على تقسيم المدينة إلى خمسة قطاعات أو مراكز، الأول الشير ويتضمن أحياء الجزدان والتعاونية وطريق مصياف وكرم الحوراني، فيما المركز الثاني الشريعة، ويضم أحياء الصابونية وجنوب الملعب وضاحية أبي الفداء والمساكن والمصافي، بينما المركز الثالث المدينة صباحي، ويشمل ساحة العاصي وشارع العلمين وباب البلد و8 آذار والمغيلة، المركز الرابع الحاضر، والذي يضم أحياء طريق حلب والقصور والفيحاء والحاضر والصناعة والسجن وضاحية الجاجية والمزارب والسبيل وتشرين، والمركز الخامس المدينة مسائي.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة البيئة النظيفة E-Clean وتأمين مادة المحروقات وصيانة الآليات والإشراف على متابعة العمل وأوضاع العمال والتكفل بصرف رواتب العمال بدءاً من الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه يتم ترحيل مابين 700 و800 طن من النفايات إلى مكب كاسون الجبل يومياً.