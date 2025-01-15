ممثل وزارة التجارة الداخلية من طرطوس: نتطلّع لبناء اقتصاد متين لسوريا الحرّة

طرطوس- نورما الشيباني:

نقاشات مهمة ومجدية شهدها اجتماع ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة محافظة طرطوس، وكبار التجار والصناعيين في المحافظة صباح اليوم، الذي نظمته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك في المركز الثقافي بطرطوس.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الوهاب السفر، بارك في بداية حديثه لمحافظة طرطوس خاصة وسوريا عامة وفعالياتها الاقتصادية التحرر من نظام الإتاوات والعصابات التي أثقلت كاهل التاجر السوري.

وأضاف السفر: إننا لا شك نتطلع لبناء اقتصاد متين لسوريا الحرّة التي حلمنا بها دائماً في ظل حقبة جديدة تسودها العدالة، بعيداً عن الظلم الأسود الذي ساد سابقاً، ونتطلع إلى مستقبلٍ مشرقٍ يليق بسوريا الحرّة الجديدة، وهذا يتطلب تحقيق تكامل بين جميع القطاعات، وضرورة العمل كفريق واحد لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، والوصول بأي قرار إلى أفضل صيغة ممكنة لتكون المصلحة العامة معياراً لعملنا.

وأكد أن عودة رجال الأعمال والتجار السوريين إلى بلدهم الأم للمشاركة في عملية بناء الاقتصاد السوري الجديدة، وإعادة انتسابهم إلى غرفهم التجارية، يشكل أساساً صلباً، ويساهم في إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية السوريّة مع الدول العربية والأجنبية.

وأضاف: نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى وضع الأسس الواقعية و الموضوعية، ليأخذ التاجر والصناعي السوري دوره الحقيقي في المجتمع السوري والذي تم تشويهه من قبل.

وأوضح أن المكانة الاقتصادية والتجارية لسوريا هي حافز كبير للنجاح، وبيئة خصبة للبناء وتحقيق التكامل بين القطاعين التجاري والصناعي لتنشيط عملية الإنتاج ودعم الليرة السورية. إضافة لعراقة وتاريخ التاجر السوري وسمعته العالمية الطيبة، والتي يجب أن تحل محل ما تم تشويهه في حقبة آل الأسد.

وبيّن السفر أن توفير السلع الأساسية للمواطن السوري وبهامش ربح يسير، يؤدي إلى تنشيط حركة السوق التجارية والانطلاق إلى واقع أفضل.

ودعا تجار طرطوس وعموم تجار سوريا إلى إقامة الاستثمارات التي من شأنها دعم عملية التنمية (المشاريع الصغيرة والمتوسط، والاستثمار في الطاقة البديلة ).

وقد طرح المشاركون العديد من التساؤلات لوضع رؤى تشريعية، وصولاً إلى قوانين عصرية تصبُّ في مصلحة بناء الدولة والمواطن.

وأجاب السفر على استفسارات التجار والصناعيين المتعلقة بالرسوم الجمركية. وذكر أن باب تعديل هذه الرسوم مفتوح من خلال اقتراحات بناءة ومدروسة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد حزمة من المقترحات من قبل غرفة التجارة والصناعة في طرطوس، تساهم في عمليات تطوير القوانين والتشريعات وتعديل الرسوم الجمركية.